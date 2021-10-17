غلام الله يستقبل وفدا عن رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، اليوم الأحد، وفدا عن رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، فخلال اللقاء قدم رئيس الرابطة لرئيس المجلس، الدليل العلمي والعملي للوقاية من الغلو والتطرف.

وذكر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بجهود الجزائر في مختلف المحافل الدولية في الدعوة إلى التعاون لحماية الشعوب والأجيال الجديدة. من مخاطر الغلو والتطرف.

كما عبر عن استعداد المجلس من خلال أعضائه العلماء لدعم جهود مواجهة التطرف والغلو خاصة في منطقة الساحل.