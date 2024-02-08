غلام الله يشارك في المؤتمر الدولي “الزعماء الدينيين من أجل التعايش والسلام”

يشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى, بوعبد الله غلام الله. يومي 12 و 13 فبراير في أشغال المؤتمر الدولي “الزعماء الدينيين من أجل التعايش والسلام”. المزمع عقده بعاصمة البوسنة والهرسك،سراييفو،حسب ما أفاد به.اليوم الخميس، بيان للمجلس.

وسيكون لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى خلال أشغال هذا الملتقى. المنظم من قبل التجمع البرلماني للبوسنة والهرسك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. مداخلة يتناول فيها “جهود علماء الجزائر في الدفاع عن قيم التعايش بين الثقافات والأديان”.

كما سيتطرق السيد غلام الله إلى “المثل العليا للثورة الجزائرية المباركة في نشر السلام بين الشعوب”, وفقا لذات المصدر.