غلام الله يشارك في المؤتمر العالمي حول “الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع”

يشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، يومي 29 و30 جويلية بالقاهرة. في أشغال المؤتمر العالمي حول موضوع “الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع”. المنظم من طرف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وحسب بيان للمجلس سيشارك غلام الله في أشغال هذا المؤتمر بمداخلة يتناول فيها “جهود علماء الجزائر في الإرتقاء بدور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية. مع تقديم العديد من الشواهد والنماذج وعلى رأسها فتاوى الأمير عبد القادر الجزائري وسلوكاته الحضارية ومواقفه التاريخية.

كما سيبرز غلام الله في ذات المداخلة مساهمة المجلس الإسلامي الأعلى. في تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة ودورها في مواجهة تحديات العصر الحديث. كما ستكون لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى لقاءات وجلسات عمل مع نظرائه من رؤساء المؤسسات المماثلة في العالم. لبحث سبل التعاون وتعزيز العمل المشترك بينها وبين المجلس الإسلامي الأعلى.

ومن المنتظر، أن يبحث هذا المؤتمر سبل تكثيف التعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية والإقليمية لتجسيد البناء الأخلاقي في المجتمعات.