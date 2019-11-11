غلام الله يشارك في قمة زعماء الأديان العالمية بأذربيجان

يشارك عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، في الدورة الثانية لقمة زعماء الأديان العالمية، بباكو، عاصمة أذربيجان.

وحسب بيان للمجلس اليوم الإثنين، نقلته “واج”، يشارك في هذه القمة التي تجري فعالياتها يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، شخصيات دينية عالمية مؤثرة.

وسيتم خلال هذه القمة، مناقشة التحديات المعاصرة للعالم، في إطار العولمة والتحدي للعمليات العرقية أو الطائفية التي تجري بمختلف مناطق العالم.

وستكون مداخلة غلام الله، حول موضوع الوسطية والإعتدال في الإسلام، وتجربة الجزائر في هذا المجال.

وكذا الدعوة إلى ضرورة تعاون جميع الدول في محاربة الأفكار المتطرفة والبعيدة عن سماحة الأديان، حسب ذات البيان.