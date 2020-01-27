غلام الله يمثل الجزائر في المؤتمر الدولي حول تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب

يشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبدالله غلام الله يومي 4و5 فيفري في فعاليات المؤتمر الدولي حول تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب بمدينة زغرب الكرواتية.

وحسب بيان المجلس، فإن غلام الله سيتطرق في كلمة له خلال هذا المؤتمر الى قيم الاسلام في التعاون والتفاهم بين الشعوب وإرساء ثقافة الوسطية والاعتدال، والتعريف بالتجربة التاريخية للجزائر في تجسيد ثقافة التفاهم والتعاون بين الدول ومواجهة الأفكار المتطرفة البعيدة عن سماحة الأديان خصوصا الدين الإسلامي.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم الإتجاهات والنماذج الإيجابية التي تحفز الشعوب لتعزيز أجواء الأخوة والصداقة بين الناس عبر التقاء زعماء الأديان لتجسيد رسالة المحبة والتعاون بين البشر.