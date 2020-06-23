غلام اللّه: رئيس الجمهورية هو المخوّل الوحيد لتعيين مفتي الجمهورية

الوطني
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غلام اللّه: رئيس الجمهورية هو المخوّل الوحيد لتعيين مفتي الجمهورية
بقلم أمينة داودي

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