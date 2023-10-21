غلام خديجة تتأهل إلى نصف نهائي الألعاب العالمية القتالية

ضمنت الجزائر ميدالية جديدة في الألعاب العالمية للفنون القتالية “الرياض 2023” بتأهل المصارعة غلام خديجة، اليوم السبت، إلى نصف النهائي.

وكانت الجزائر، قد أنهت أمس الجمعة، اليوم الأول من الألعاب العالمية القتالية الجارية بالسعودية إلى غاية يوم الـ 30 أكتوبر الجاري، بميداليتين، بواقع ذهبية من نصيب لويزة أبو ريش، وفضية لزميلتها سيليا ويكان.

وتأهلت مصارعة الكاراتي الجزائرية، غلام خديجة. صبيحة اليوم السبت، إلى المربع الذهبي، في وزن أقل من 61 كيلوغرام سيدات، لتضمن بذلك، برونزية على الأقل للجزائر.