غلام: “سعيد بالفوز و بعودتي إلى الميدان.. فورزا نابولي”  

عبر مدافع الخضر فوزي غلام عن سعادته الكبيرة إثر عودته إلى المنافسة الرسمية خلال مواجهة فريق نابولي أمام بولونيا أمس.

ودخل غلام في الدقيقة الـ 86 بعد غياب دام لـ 7 أشهر كاملة، تحت تصفيقات جمهور ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” و قال غلام في تغريدة له عبر الصفحة الرسمية في “الفايسبوك” “سعيد بالفوز و بعودتي إلى الميدان، فورزا نابولي”، كما وضع صورة لشخصه وهو بصدد القيام بإحدى توزيعاته الجميلة.

كما كان رد فعل المدرب سباليتي، إيجابيا، على مجهودات خريج مدرسة سانت ايتيان، وأشار إلى أن لاعبه عمل ما في وسعه لاستعادة إمكاناته الفنية والبدنية، ليكون قادرا على مساعدة فريق الجنوب الإيطالي.

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