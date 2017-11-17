غلام ضمن التشكيلة المثالية لأبرز النجوم الغائبة عن المونديال

الرياضة
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غلام ضمن التشكيلة المثالية لأبرز النجوم الغائبة عن المونديال
بقلم م. فيصل

كشف موقع  هورسكورد المختص في الاحصاءات، أن الجزائري فوزي غلام ضمن التشكيلة المثالية لأبرز النجوم العالمية الغائبة عن المونديال روسيا2018.

كما ضمت التشكيلة، إلى جانب الظهير الايسر لنادي نابولي الايطالي كل من :

أوبلاك حارس اتليتيكو مدريد ومنتخب سلوفينيا

إيريك بايي مدافع مانشستر يوتاتيد ومنتخب الكوت ديفوار

ميراليم بيانيتش وسط ميدان جوفنتوس ومنتخب البوسة

إضافة إلى لورينزو إنسيني مهاجم نابولي ومنتخب إيطاليا

وللاشارة، فإن المنتخب الجزائري أقصي من تصفيات مونديال روسيا، برصيد نقطتين، أي بتعادلين و4 هزائم .

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