غلام ضمن قائمة أكثر اللاعبين وفاءً لأنديتهم في إيطاليا

كشفت. تقارير صحفية إيطالية. عن قائمة أكثر اللاعبين وفاءا لأنديتهم بالكالتشيو الإيطالي. والتي تضمنت إسم الجزائري فوزي غلام.

وكشفت صحيفة ”كورييري ديل سبورت” الإيطالية أول أمس الأربعاء، في تقرير لها لقائمة، أكثر 10 لاعبين وفاءً لأنديتهم في الكالتشيو الإيطالي.

وجاء، فوزي غلام، ظهير نادي نابولي في المركز التاسع في القائمة بعد 8 سنوات و3 أشهر و16 يوماً مع فريق الجنوب الإيطالي.

كما إحتل صدارة القائمة، مدافع يوفنتوس الراحل مؤخرا عن صفوف الفريق، جورجيو كيليني، بمدة 16 سنة و10أشهر قضاها مع الفريق.

وجاءت قائمة أوفى 10 لاعبين في الكالتشيو على النحو التالي: