غلام على موعد مع مغادرة تاريخية لأسوار نابولي

قرّر مدرب نابولي الإيطالي لوتشيانو سباليتي منح الدولي الجزائري فوزي غلام شارة القيادة خلال مباراة الغد امام سبيزيا.

كما قال في تصريح له الذي نقله “توتو نابولي” اليوم السبت. أن مباراة الغد ستكون بمثابة الأخيرة بالنسبة للجزائري الذي سيغادر أسوار نادي الجنوب بعد تجربة دامت 8 سنوات تقريبا.

وأشار إلى أن مدافع الخضر يستحق فعلا مغادرة ناديه من الباب الواسع “غدا سأغير شيئا ألعب غلام وسيكون قائدا”.

كما يملك غلام عدد من العروض من البطولة الفرنسية وحتى الايطالية منها فريق أولمبيك مارسيليا. لازيو. سانت ايتيان.

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