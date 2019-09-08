غلام محل سخط الصحافة الإيطالية

يعيش الدولي الجزائري فوزي غلام أوقات عصيبة داخل ناديه نابولي الإيطالي، كيف لا وهو يقدم مستوى باهت مع إنطلاقة الدوري الإيطالي.

هذا المستوى غير المعهود من قبل غلام، جعله محل سخط الصحافة الإيطالية، التي إنتقد طريقة لعبه ومستواه الشاحب الذي ظهر به.

ومازاد الطين بلة هو مباراة نابولي بمضيفه يوفنتوس قبل التوقف الدولي لأيام الفيفا، الذي كان فيه لاعب سانت إيتيان خارج الإطار .

خاصة أن اللاعب فضل رفض دعوة “الخضر” للكان الأخيرة، من أجل التحضير بقوة لانطلاقة الموسم قبل أن يخيب التوقعات بظهور ضعيف للغاية.

وكتب موقع “كالتشيو ميركاتو”: ” لقد فقد الكثير من إمكانياته ولم يعد ذلك الذي أذهل الجميع بقدمه اليسرى السحرية ومهاراته الفنية وسرعته الكبيرة وفنياته العالية”.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعب الجزائري تغير كثيرا مقارنة بما قدمه في عهد المدرب السابق ماوريسيو ساري.