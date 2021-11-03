غلام يختار أفضل لاعب بالنسبة له في نابولي

أبدى الدولي الجزائري فوزي غلام رأيه في إستفتاء قناة “كنال +”، حول هوية أفضل لاعب في فريقه نابولي الإيطالي.

وتلقى غلام إسم لاعبين فقط في فريقه نابولي والأمر يتعلق بكل من كاليدو كوليبالي وفيكتور عصمان. وهو الثنائي الذي يقدم مردود استثنائي. كما قال مدافع الخضر “إنه لأمر مدهش ما يفعله دفاعيًا وهجوميا”. وقال الظهير الأيسر لـ “بارتينوبي” “إنه أهم لاعب في فريقنا”.

وعلى الرغم من كون اللاعب السنغالي مدافعًا ، إلا أن كاليدو يدعم فريقه بشكل هجومي هذا الموسم. وسجل المدافع الملقب بـ “الأسد” في 11 مباراة بالدوري الإيطالي هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

يذكر، أن أندية عالمية تسعى للإستفادة بخدماته منها جوفنتوس وريال مدريد، لكن المدافع القوي يفضل البقاء في نادي الجنوب الإيطالي.

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عبر مدافع الخضر فوزي غلام عن سعادته الكبيرة إثر عودته إلى المنافسة الرسمية خلال مواجهة فريق نابولي أمام بولونيا أمس.

ودخل غلام في الدقيقة الـ 86 بعد غياب دام لـ 7 أشهر كاملة، تحت تصفيقات جمهور ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” و قال غلام في تغريدة له عبر الصفحة الرسمية في “الفايسبوك” “سعيد بالفوز و بعودتي إلى الميدان، فورزا نابولي”، كما وضع صورة لشخصه وهو بصدد القيام بإحدى توزيعاته الجميلة.

كما كان رد فعل المدرب سباليتي، إيجابيا، على مجهودات خريج مدرسة سانت ايتيان، وأشار إلى أن لاعبه عمل ما في وسعه لاستعادة إمكاناته الفنية والبدنية، ليكون قادرا على مساعدة فريق الجنوب الإيطالي.

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