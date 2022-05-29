غلام يسافر إلى أمريكيا ويثير التساؤلات حول مستقبله

تواجد الدولي الجزائري فوزي غلام في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، أين يقضي أيامه العطلة الصيفية حسب الإعلام الإيطالي.

ورغم ذلك. أثار تقرير لصحيفة “ماغزانين نابولي” اليوم التساؤلات بشأن تنقل فوزي غلام إلى أمريكا في الوقت الحالي. وبالضبط إلى “أتلانتا” الأمريكية التي تعتبر عاصمة ولاية جورجيا.

كما إستفسر عن إمكانية تنقله إلى الدوري الامريكي. خصوصا وأن عقده الإحترافي مع نابولي إنتهى في الصيف الحالي.

وإستدل المصدر. ذلك بخاصية “الستوري” التي نشرها مدافع الخضر اليوم. بتواجده في إحدى مدن الألعاب بالولايات المتحدة.

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