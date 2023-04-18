غلام يعود إلى نابولي في مهمّة جديدة

تواجد الدولي الجزائري فوز غلام في أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا اليوم الثلاثاء بمناسبة مباراة فريقه نابولي وميلان.

ودعت قنوات “سكاي سبورت” فوزي غلام لتحليل مباراة فريقه السابق أمام الغريم ميلان، في قمة إياب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

كما تواجد مدافع الخضر في المستطيل الأخضر، أين قام بتحليلاته وتقديم خبرته الطويل في ذات الملعب وأمام جماهير نابولي.

يذكر، آن المباراة حضر فيها جزائريان فبعد فوزي غلام، تواجد اسماعيل بن ناصر رفقة ناديع العملاق الايطالي.

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