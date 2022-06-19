غلام يهنئ سليماني :” أنت أفضل هداف للمنتخب الوطني”

أرسل الدولي الجزائري فوزي غلام تهانيه لمهاجم الخضر اسلام سليماني بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم أمس.

ونشر غلام صورة له رفقة سليماني خلال سفريات المنتخب الوطني في صفحته الرسمية على “انستغرام” حيث قال “عيد ميلاد سعيد. افضل هداف للمنتخب الوطني الجزائري. اتمنى لك الافضل أخي”.

وأضاف “ONE TWO THREE VIVA SLIMANI”.

ويملك مدافع نابولي ذكريات جميلة مع ابن مدينة عين البنيان خاصة في أفضل مناسبة للثنائي وهي تنشيط منافسة كأس العالم 2018 بالبرازيل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]