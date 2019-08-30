غلام يوجه رسالة قوية لأدم أوناس

وجه مدافع المنتخب الجزائري، فوزي غلام لاعب نابولي الإيطالي لمواطنه أدم وناس المنتقل حديثا لنيس الفرنسي رسالة مؤثرة.

وقال غلام عبر صفحته الرسمية بالأنستغرام، قائلا: “لقد أتيحت لي الفرصة لرؤيتك تأخذ خطواتك الأولى في دوري الدرجة الأولى”.

وواصل قائلا: “لقد كنت بمثابة الأخ الأصغر، وكنت فخور بك، حاولت مساعدتك ومرافقتك لتشجيعك وقدمت لك النصح في حياتك اليومية والرياضية”.

واضاف غلام: ” لديك عائلتك الصغيرة جدًا وقد أصبحت لاعبًا رائعًا في “ماشاء الله” وبإمكانك تقديم الأفضل لأنك لست بلاعب عادي، عليك فقط التركيز.

وختم قائلا: “اليوم اكتسبت خبرة واصبحت ناضجا، واصبحت مطمئنا عليك، الموهبة ليست كافية عليك المواصلة بالعمل والجد لنكون فخورين بك”.