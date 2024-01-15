غلام يوجه رسالة للاعبي الخضر قبل ساعات من مواجهة أنغولا

وجه الدولي الجزائري فوزي غلام رسالة محفزة للاعبي الخضر قبل ساعات من مواجهة أنغولا في اللقاء الافتتاحي للكرة الجزائرية.

ونشر فوزي غلام صورة له بقميص المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” حيث قال “سأبقى المناصر الأول للمنتخب الوطني مثل 44 مليون جزائري”.

و كان غلام يأمل أن يتواجد في الكتيبة الوطنية التي ستلعب مباريات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، لكن في أخر المطاف لم يتواجد فوزي في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي.

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