غلام يُقدّم هبة للأيتام والمعوزين

الرياضة
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غلام يُقدّم هبة للأيتام والمعوزين
بقلم وليد ميهاجري

قام اللاعب الدّولي الجزائري فوزي غلام عن طريق مؤسسته الخيرية ” FONDATION FAOUZI GHOULAM” بتقديم هبة تتمثل في محافظ و لوازم مدرسية للأطوار الثلاث، أين اختار جمعية الأنيس لتنشيط الشباب لتحمل هذا التكليف.

فقد تم توزيع هذه الهبة على جهات مختلفة ومستحقة من 10 ولايات ( العاصمة، تيزي وزو، بجاية المدية، عين الدفلي، تيسمسيلت، برج بوعريريج، سطيف، عنابة، سوق آهراس، تلمسان، غرداية ) و أكثر من 22 جمعية و مؤسسة.

وقد أبان اللاعب الجزائري فوزي غلام في كثير من المرات عن اعتزازه بالانتماء للجزائر وتقديم صورة مشرفة عن إبن الجزائر.


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