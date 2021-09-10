غلطة ساراي يكشف عن نوع الإصابة التي تعرض لها فيغولي أمام بوركينافاسو

كشف نادي غلطة ساراي التركي في بيان له عن نوع الإصابة التي تعرض لها اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي مع المنتخب الوطني خلال مواجهة بوركينافاسو بمدينة مراكش المغربية.

وأكد النادي التركي في بيان له أن فيغولي يعاني من إصابة على مستوى عضلة الأربية بالإضافة إلى نزيف على مستوى اللفافة.

وكان سفيان فيغولي قد غادر أرضية الميدان أمام منتخب بوركينافاسو في الدقيقة الـ57 تاركا مكانه لزميله بلقبلة بسبب الإصابة.