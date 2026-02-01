غلطة سراي التركي يقدم عرضا رسميا للظفر بخدمات بوداوي

أبدت إدارة نادي غلطة سراي التركي، جديتها وعزمها على التعاقد مع الدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب نادي نيس، ضمن الميركات الشتوي الجاري.

وكشف موقع فووت ميركاتو “foot mercato”، اليوم الأحد، عن تلقي إدارة نيس الفرنسي، عرضًا رسميًا من نظريتها من غلطة سراي، بخصوص بوداوي.

وأضاف المصدر بأن النادي التركي قدم عرضا لإدارة نيس للاستفادة من خدمات بوداوي، على شكل اعارة، مع إمكانية شراء عقده في نهاية فترة الإعارة، مقابل 15 مليون أورو.

ويسعى مسؤولو نادي غلطة سراي التركي لإتمام الصفقة في أقرب الآجال، من أجل الظفر بخدمات هشام بوداوي، الذي يمتد عقده مع نيس الفرنسي إلى غاية 2027.