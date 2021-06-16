غلطة سراي لا يريد التخلي عن “فيغولي” مجانا !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن نادي “غلطة سراي” يريد التخلص من النجم الجزائري “سفيان فيغولي” الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي التركي والذي يمتد إلى غاية جوان 2022.

وأكدت ذات المصادر، أن فكرة النادي التركي هي الحصول على مبلغ مالي معتبر في حال قرر “فيغولي” الرحيل حيث لا تريد الإدارة فسخ عقده ودفع مستحقاته لمدة عام كامل، لذلك على النادي الذي يريد التعاقد مع “سوسو” أن يتفاوض مع إدارة “غلطة سراي” على ورقة التسريح.

يذكر أن “فيغولي” عاش أوقات عصيبة مع نهاية هذا الموسم، حيث تشاجر مع المدرب “فاتح تيريم” الذي قرر إبعاده بشكل نهائي عن الفريق في أهم مرحلة من الموسم، لذلك فإن فكرة اللاعب هي المغادرة في ظل وجود عرض رسمي من طرف نادي “أولمبياكوس”.