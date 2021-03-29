غلطة سراي وفينربخشة يدخلان الصراع للتعاقد مع “غزال” !

كشف موقع “فوت ميركاتو”، أن كل من “غلطة سراي” و”فينربخشة” قد دخلا الصراع من أجل التعاقد مع “غزال” في الصائفة المقبلة.

واكدت ذات المصادر، أن إدارة “ليستر سيتي” قد وافقت على التخلي عن خدمات “غزال” مقابل العرض الأفضل.

ولهذا فإن إدارة “بشكتاش” يريد تقديم أول العروض الرسمية لنادي “الفوكسيس” للتعاقد بصفة نهائية مع النجم الجزائري.

فالنادي التركي لا يريد التفريط في أفضل ممرر حاسم في الدوري المحلي، وهو الذي عاد لاكتشاف نفسه مع “بشكتاش”.

يذكر أن “غزال” يلعب معارا لنادي “بشكتاش” وينتهي عقده مع ليستر ستي في جوان 2022.