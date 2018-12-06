“غلطة سراي” يتجه لفسخ عقد “فيغولي” !

كشف موقع “غول” العالمي أن إدارة “غلطة سراي” تتجه لفسخ عقد النجم الجزائري “سفيان فيغولي” في الميركاتو الشتوي وذلك بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأكد موقع “غول” أن إدارة الفريق التركي قد اتصلت بوكيل أعمال “سوسو” من أجل الحديث عن كيفية فسخ العقد.

فنادي “غلطة سراي” لا يمكنه التعاقد مع أي لاعب آخر، دون تسريح أو بيع اللاعبين، لذلك هو مستعد للتخلي عن 3 لاعبين ويتعلق الأمر بكل من “فيغولي”، “مايكون” و”رودريغيز”.

يذكر أن “سوسو” هو صاحب أعلى راتب في الفريق أين يتقاضى ما يقارب الـ 4 ملايين أورو سنويا.