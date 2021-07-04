غلطة سراي يحاول خطف “غزال” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن نادي “غلطة سراي” عاد مجددا من أجل محاولة التعاقد مع النجم الجزائري “رشيد غزال” الذي يتواجد في مفاوضات متقدمة مع نادي “بشكتاش” من أجل الانضمام لهم.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة “غلطة سراي” تقدمت بعرض ثاني لـ “غزال” بعد أن رفض هذا الأخير العرض الأول كونه كان يريد اللعب لـ “بشكتاش” فقط، غير أن تأخر هذا النادي في حسم الصفقة جعل الأندية الأخرى تدخل السباق.

في نفس السياق، فإن نادي “السيم بوم” مستعد لتلبية كل مطالب النجم الجزائري الذي تألق بشكل كبير الموسم الماضي مع بشكتاش وقاده لتحقيق لقب البطولة والكأس.