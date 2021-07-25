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الرياضة

غلطة سراي يدير ظهره لـ “فيغولي” !

بقلم النهار أونلاين
غلطة سراي يدير ظهره لـ “فيغولي” !
قبضة حديدية بين غلطة سراي وفيغولي
  • 2028
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كشفت مصادر صحفية تركية، أن نادي “غلطة سراي” قرر التخلي عن سفيان فيغولي بالرغم من مشاركة هذا الاخير في المباراة التصفوية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حينما انهزم “السيم بوم” بنتيجة 5-1 أمام “إيندهوفن”.

ويأتي قرار إدارة “غلطة سراي” بالتخلص من “فيغولي” و”فالكاو” بالإضافة إلى “بابل” بسبب رواتبهم المرتفعة، فالنادي التركي يفضل التخلص عن اللاعبين من أجل تفادي أزمة إقتصادية تلوح في الأفق خاصة مع الانتدابات الجديدة.

يذكر أن “فيغولي” لا يزال مرتبطا بعقد مع “غلطة سراي” إلى غاية جوان 2022، وفي حالة اراد النادي التركي التخلص منه عليه بدفع راتبه الأخير كاملا، أو البحث عن فريق آخر للنجم الجزائري.

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