غلطة سراي يرفض المغامرة بـ “فيغولي”

كشفت مصادر صحفية تركية، أن نادي “غلطة سراي” يرفض المغامرة بـ “سفيان فيغولي”، الذي يريد العودة سريعا للميادين.

وأكدت ذات المصادر، أن الطاقم الطبي قرر اعتماد برنامج جديد لـ “فيغولي” مع المحضر البدني حتى يكون جاهزا 100%.

النجم الجزائري تعرض لإصابة عضلية هي الثانية له في ظرف 3 أسابيع وهو ما جعله “محبطا” خاصة أنه غاب على أهم مباريات فريقه.

من جهة أخرى، المدرب “فاتح تيريم”، يريد أن يكونو “سوسو” في كامل جاهزيته تحسبا لباقي مباريات “غلطة سراي“.

يذكر أن “غلطة سراي” يحتل ريادة الترتيب العام للدوري التركي بنفس عدد النقاط مع “بشكاش” و”فينربخشة”.