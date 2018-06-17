غلطة سراي يرفع عرضه للظفر بخدمات بن ناصر

يصر نادي غلطة سراي التركي، على خدمات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، رغم رفض نادي إمبولي، العرض الأول المقترح من الأتراك.

وكشف موقع “كوريري ديلو سبور” الإيطالي، أن مسؤولي غلطة سراي، أبدو استعدادهم لرفع عرضهم من 3.5 إلى 4.5 مليون أورو، لشراء عقد بن ناصر.

ويأتي اصرار النادي التركي، على حسم صفقة لاعب الخضر، في أقرب الآجال، نظرا لتخوفها من الإهتمام الذي أولته بعض الأندية الفرنسية بخدمات بن ناصر.

من جهة أخرى، أكد ذات المصدر، أن إدارة نادي امبولي الإيطالي، لازالت مصرة على الإحتفاظ بخدمات الموهبة الجزائرية.