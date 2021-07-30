غلطة سراي يضغط على فيغولي للرحيل

كشفت مصادر صحفية تركية، أن إدارة “غلطة سراي” بدأت تضغط على النجم الجزائري “سفيان فيغولي” من أجل الرحيل عن النادي، وهذا ما يؤكد عدم مشاركته في مباراة فريقه امام “إيندهوفن” لإياب الدور التصفوي للتشامبيزليغ.

وأكدت ذات المصادر، أن “فيغولي” قد يتجه لحسم مستقبله في الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن لديه بعض العروض المغرية سواء في أوروبا أو في الخليج، لكن النجم الجزائري يريد البقاء في أوروبا ويفكر في الرحيل بطريقة تساعده وهي الحصول على راتبه السنوي المتبقي في عقده مع “السيم بوم”.

في نفس السياق، لا يزال نادي “أولمبياكوس” وبعض أندية الليغ 1 الفرنسية تراقب وضعية “سوسو” وتريد ضمه في الميركاتو الحالي.