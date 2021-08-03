غلطة سراي يعرض على “فيغولي” فسخ العقد بالتراضي !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن إدارة “غلطة سراي” التركي تريد فسخ عقد النجم الجزائري “سفيان فيغولي” بالتراضي، حيث سيتم تقديم عرض قدره 1.3 مليون أورو في حين أن الراتب السنوي الكامل لـ “سوسو” يقدر بـ 3.85 مليون أورو.

وأكدت ذات المصادر، أن الفريق التركي يريد حسم الأمور مع “فيغولي” في أقرب وقت ممكن، كما أن الجزائري لا يزال يصر على تلقيه كافة مستحقاته المتبقية في عقده قبل رحيله عن النادي.

يذكر أن “سوسو” لديه عروض رسمية من الأندية الخليجية التي قدمت عروضا مغرية أو نادي “أولمبياكوس” الذي اقترح عقدا لمدة 3 سنوات مع راتب سنوي لا يتجاوز 1.8 مليون أورو.