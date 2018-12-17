“غلطة سراي” يقرر عدم التفريط في “فيغولي”

كشفت الصحف التركية، أنّ إدارة “غلطة سراي” قرّرت عدم التخلي عن خدمات النجم الجزائري “سفيان فيغولي” على الأقل إلى نهاية الموسم.

وأكدت ذات المصادر، أنّ تألق “سوسو” في الفترة الأخيرة أخلط أوراق الإدارة، كما أنّ فاتح تيريم مدرب الفريق يرى فيه القائد المثالي للنادي فوق أرضية الميدان.

فأصبح “فيغولي” النجم الأول للفريق التركي، خاصة بعد أن قام “الإمبراطور” بتغيير منصبه إلى صانع ألعاب ومنحه الحرية الكاملة في التحرك فوق أرضية الميدان.

يذكر أن النجم الجزائري كان على لائحة المغادرين في هذا الميركاتو الشتوي قبل أن يُصبح المدلل الأول لجماهير “غلطة سراي”.