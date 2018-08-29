“غلطة سراي” يُحاول التخلص من “فيغولي” بكل الطرق

تحول الدولي الجزائري، سفيان فيغولي لـ”عبىء” حقيقي على ناديه “غلطة سراي”، والذي يُحاول التخلص منه بكل الطرق، قبل غلق الميركاتو.

وأشارت تقارير إعلامية تركية بأن إدارة “السيم بوم”، قامت بعرض جناحها الطائر على فرق فرنسية، إيطالية وإسبانية، ولكن دون جدوى.

ويرجع فشل بطل “السوبر ليغ” في بيع “سوسو”، للراتب الضخم الذي يتقاضاه هذا الأخير والذي يتجاوز 3.5 مليون أورو كاملة.

يُذكر بأن، سفيان فيغولي غائب عن الخدمة خلال المُباريات الأخيرة لفريقه، بعدما فقد ثقة مُدربه “فاتح تيريم”، منذ بداية الموسم.