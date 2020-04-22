“غلطة سراي” يُحدد قيمة “فيغولي” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن “غلطة سراي” التركي قد حدد قيمة الجزائري “سفيان فيغولي” المطلوب في عدد من الأندية الخليجية والأوروبية.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة الفريق التركي تسعى لكسب ما لا يقل عن 8 ملايين أورو من صفقة انتقال “سوسو”، الذي لا يزال مرتبطا بعد مع فريقه.

ويتقاضى “فيغولي” أكثر من 4 ملايين أورو سنويا مع “السيم بوم”، والأندية الخليجية اقترحت مضاعفة راتبه ليصل إلى 8 ملايين أورو بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

يذكر أن كل من الأندية السعودية والقطرية في صراع لضم الجزائري، وحتى أندية “الليغ 1”.