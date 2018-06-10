غلطة سراي يُحدد قيمة “فيغولي”

كشفت الصحافة التركية، أن إدارة نادي “غلطة سراي” قد حددث قيمة الجزائري “سفيان فيغولي” الذي قد يغادر الفريق الذي تألق فيه كثيرا هذا الموسم.

وحسب ذات المصادر فإن إدارة الفريق التركي قد حددث قيمة 15 مليون أورو من أجل تسريح اللاعب الجزائري.

بسبب قوانين “اللعب النظيف” فإن مغادرة “فيغولي” وحتى “بلهندة” ستكون الحل لنادي “غلطة سراي” من أجل تفادي عقوبات الإتحاد الأوروبي.

وبات “سوسو” مطلوبا في العديد من الدوريات العالمية، على غرار “الليغا” و “البريميرليغ” كما أن الدوري الصيني قد يكون حلا آخرا للجزائري.