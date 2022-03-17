غلطة سراي يُقصى أمام البارصا وفيغولي يطرح التساؤلات !

تعرض فريق غلطة سراي التركي سهرة اليوم الخميس للإقصاء أمام برشلونة الاسباني في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

المواجهة التي جرت لحساب عودة الدور ثمن النهائي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين لهدف وحيد.

كما انتهى لقاء الذهاب بملعب “الكامب نو” بالتعادل السلبي ليضمن البارصا تواجده في الدور ربع النهائي.

موقعة اليوم عرفت غياب، سفيان فيغولي، عن التشكيلة الأساسية وقائمة البدلاء ما يطرح عديد التساؤلات.

ومايزيد الشكوك حول تعرضه للإصابة هو مغادرته مواجهة فريقه أمام بيشكتاش يوم الإثنين ما بين الشوطين.