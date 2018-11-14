غلق أزيد من 70 محل تجاري بمستغانم

قامت فرق الشرطة العامة والتنظيم التابعة لأمن ولاية مستغانم، في أكتوبر الماضي، بغلق 76 محل تجاري بإقليم الإختصاص.

وأوضح المصدر، أن مصالح الشرطة قامت الشهر الماضي بـ 174 تدخل، تم خلالها رفع 91 مخالفة، وإقتراح غلق أزيد من 89 محل تجاري.

وتم تنفيذ الغلق الإداري لمدة شهر أو شهرين، حسب كل حالة بحق 76 محل تجاري لمخالفتها الشروط التنظيمية والقرارات الإدارية لممارسة النشاطات التجارية.

لا سيما عدم القيد في السجل التجاري و تغيير النشاط، وإستغلال الأرصفة والطرقات لعرض السلع والخدمات، خصوصا من طرف المقاهي والمطاعم.