غلق أسواق الماشية.. الأعراس والولائم و”الكورتاجات” ممنوعة في تيارت

أمر والي تيارت، محمد أمين درامشي، اليوم الأحد، بالغلق الفوري لجميع الأسواق الأسبوعية الخاصة ببيع المواشي على مستوى الولاية، مع منع تنظيم الأعراس والولائم والمواكب وتأبينيات الجنائز.

وأكد الوالي في بيان نشر على الصفحة الرسمية للولاية في موقع “الفايسبوك”، بأنه يمنع منعا باتا مزاولة نشاط الأسواق الأسبوعية للمواشي على مستوى الولاية المرخص لها بموجب القرار رقم 887 المؤرخ في 7 جوان 2020 المتضمن الترخيص باستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية بصفة جزئية.

كما أمر الوالي في إطار تطبيق مبدأ التباعد وعدم التجمع لأكثر من شخصين، بمنع تنظيم الأعراس والولائم مهما كان نوعها، بالإضافة إلى منع سير مواكب الأعراس وتأبينيات الجنائز وتجمعات تقديم التعازي التي تزيد عن شخصين.

مضيفا بأن كل إخلال أو تجاوز لأحكام هذا القرار سيعرض المخالفين إلى متابعات قضائية وتطبيق عقوبات إدارية، حيث تسهر المصالح الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين غير الملتزمين بهذه التدابير.



وقد كلّف الوالي الأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة للولاية وقائد الدرك الوطني ورئيس الأمن الولائي ومديري المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر والبلديات بتنفيذ هذا القرار ابتداءً من اليوم 28 جوان.