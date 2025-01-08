غلق أسواق الماشية في هذه الولاية

أصدر والي ولاية قسنطينة، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بغلق أسواق الماشية على مستوى اقليم بلديات الولاية.

ويأتي هذا القرار، بسبب الوضعية الصحية غير المستقرة لدى الماشية وظهور بؤر للحمى القلاعية عند الأغنام وطاعون المجترات الصغيرة في الولايات المجاورة.

وحسب بيان مصالح الولاية، فإنه تقرر غلق أسواق الماشية لجميع الأصناف (أبقار، أغنام وماعز) على مستوى الولاية. وهذا بدءً من يوم إمضاء هذا القرار الأربعاء 8 جانفي 2025.

كما يمنع منعا باتا تنقل ونقل الماشية داخل وخارج وعبر إقليم الولاية لتفادي انتشار المرض ما عدا تلك الموجهة للذبح، على أن تكون مرفقة بشهادة توجيه للذّبح. يضيف المصدر ذاته.