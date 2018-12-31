غلق أسواق الماشية ومنع تام لتنقل الأغنام والأبقار إلا برخصة إستثنائية للمذابح ببرج بوعريريج

أخبار الجزائر
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غلق أسواق الماشية ومنع تام لتنقل الأغنام والأبقار إلا برخصة إستثنائية للمذابح ببرج بوعريريج
بقلم عامر بوقطاية

على غرار باقي ولايات الوطن المعروفة بتربية الماشية بأنواعها المختلفة، إصدرت ولاية برج بوعريريج قرارا بغلق الاسواق يمنع منعا باتا تنقل الماشية من و غلى المستودعات و كذا خارج الولاية.

بالإضافة إلى منع تبادل الماشية بين الفلاحين، لتفادي تنقل وباء الحمى القلاعية أو طاعون المجترات الصغيرة الذي ضرب عددا من الولايات ، و يأتي هذا القرار الوقائي لتفادي دخول المرض إلى الولاية .

و إستثنى القرار الماشية التي تنقل غلى المذابح فقط و ذلك بناء على رخصة إستثنائية من مصلحة مفتشية البيطرة بمديرية المصالح الفلاحية ، و يأتي هذا بالتزامن مع الإنطلاق في حملة رقابة واسعة تمس كل بلديات الولاية الأربعة و الثاثون 34 حسب مفتش المراقبة بمصلحة مفتشية الرقابة البيطرية.

و الذي أكد ان العملية تضمنت تجنيد كل فرق الرقابة للتنقل إلى الفلاحين و أخذ عينات من الماشية بالإضافة إلى وضع أطباء بياطرة على مستوى الفروع الفلاحية بالدوائر و البلديات و كذا بمكاتب حفظ الصحة مع إعطاء تعليمات صارمة بضرورة النزول إلى الميدان للمارسة الرقابة و أخذ العينات من كل قطعان الماشية الموجودة بولاية برج بوعريرج و المقدرة بأكثر من 18000 بقرة و 350000 رأس من الأغنام و الماعز.

هذا و أكد مفتش الرقابة من مديرية المصالح الفلاحية أن ولاية برج بوعريريج و غلى حد الآن لم تسجل اية حالة تذكر سواء للحمى القلاعية أو طاعون المجترات الصغيرة، كما تم تحسيس الفلاحين بضرورة التبليغ عن اية حالة أو ملاحظة لسلوك غير عادي لماشيتهم ، مع وضع فرق الرقابة على أهبة الإستعداد لإتخاذ كل الإجراءات الوقائية في حال إكتشاف أية حالة.


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