غلق أكثر من 7 آلاف محل و106 ألف متابعة قضائية.. هذه آخر حصيلة قمع الغش

كشفت، وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن آخر حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة في السوق الوطنية بالسداسي الأول لـ2023.

كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023، على تسجيل 1.122.692 تدخلاً. مكّن مصالح الرقابة من معاينة 111.928 مخالفة، وتحرير 106.510 محضر متابعة قضائية.

في حين، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1,132 مليار دج. واقتراح غلق 7.380 محل تجاري.

كما تم تسجيل رقم أعمال مخفي قدر بـ30.21 مليار دج ورفض دخول 317 حمولة على مستوى المعابر الحدودية.

في حين، تم تسجيل في نفس الفترة 105.305 تدخل في مجال محاربة المضاربة غير المشروعة. كما أسفرت عن تسجيل 72 جنحة وتحرير 72 محضر متابعة قضائية. مع حجز كمية تقدر بـ 873,24 طن من المواد الغذائية بقيمة 499,825 مليون دج.

نتائج الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023:

عدد التدخلات 1.122.692

المخالفات 111.928

عدد محاضر المتابعة القضائية 106. 510

رقم الأعمال المخفي 30,21 مليار دج

قيمة المحجوزات 1.132,49 مليون دج

عدد اقتراحات الغلق الإداري 7.380

الحمولات المراقبة على مستوى الحدود 22.345

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود 317

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود 46.344 (طن)

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود 9,292 مليار دج

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس 78.064

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية 6.450