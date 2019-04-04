غلق أكثر من 70 محل لبيع مياه الشرب بطريقة غير شرعية بأم البواقي

تم منذ شهر أوت الماضي بولاية أم البواقي غلق ما لا يقل عن 74 محلا لبيع مياه الشرب بطريقة غير شرعية، حسب ما علم اليوم الخميس من مصالح مديرية التجارة.

وأوضح المصدر لوأج، بأن المحلات التي تم غلقها إداريا تنشط في مجال بيع مياه الشرب بواسطة صهاريج ثابتة، وهو مايعتبر نشاطا غير شرعيا لافتا

إلى أن هذه الممارسة التجارية تستلزم رخصة ولائية تمنح من قبل مصالح المديرية المحلية للموارد المائية.

وإستنادا لذات المصدر فإنه لمزاولة نشاط بيع مياه الشرب بطريقة شرعية لابد أن يكون مقيدا في السجل التجاري

تحت عنوان التزود بالمياه الصالحة للاستهلاك البشري بواسطة صهاريج متحركة، وفق ذات المصدر .