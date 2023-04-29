غلق أنفاق “خراطة”
أعلنت دوريات الإعلام المروري “طريقي” التابعة للدرك الوطني، انه سيتم غلق أنفاق خراطة، بداية من اليوم السبت. كما أوضح المركز في منشور له، أن الغلق سيكون على مستوى الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف.
في حين، أشار مركز طريقي، إلى أن غلق أنفاق خراطة راجع إلى إجراء أشغال إعادة التأهيل. مضيفا أن الحركة ستصبح داخل الأنفاق في الاتجاهين.
كما كشف الدرك الوطني، أن العملية ستدوم لمدة شهر، ابتداءً من اليوم السبت. معلنة أنه سيتم تنظيم الحركة من طرف أفراد وحدات الدرك الوطني .
ودعا مركز “طريقي”، السائقين إلى احترام قواعد السياقة السليمة وعدم التجاوز داخل الأنفاق.
هذه الطرق مغلقة مؤقتا
وأفادت مصالح الدرك الوطني عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك طريقي بغلق الطريق الوطني رقم 1 بعد تسجيل انهيار جزئي على حوافه في المدية.
وحسب ذات المصالح ان الإنهيار الجزئي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين بلديتي الحمدانية و المدية بالمكان المسمى دار الضياف.
وعلى لإثر ذلك تم غلق الطريق أمام مستعملي الطريق و توجيه حركة المرور عبر الطريق السيار شمال جنوب.
وقررت مصالح ولاية الجزائر تحويل وغلق مؤقت للطريق الجنوبي الثاني ما بين محول الطرق الخرايسية. ومحول الطرق بابا حسن-الدويرة لوضع الدعائم للجسر الجديد المؤدي لملعب الدويرة.
وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر القرار جاء تطبيقا لقرار والي ولاية الجزائر رقم 2431 المؤرخ في 27/04/2023
وتضمن القرار تحويل وغلق مؤقت للطريق الجنوبي الثاني ما بين محول الطرق الخرايسية ومحول الطرق بابا حسن-الدويرة لوضع الدعائم للجسر الجديد المؤدي لملعب الدويرة.