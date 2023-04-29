أعلنت دوريات الإعلام المروري “طريقي” التابعة للدرك الوطني، انه سيتم غلق أنفاق خراطة، بداية من اليوم السبت. كما أوضح المركز في منشور له، أن الغلق سيكون على مستوى الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف.

في حين، أشار مركز طريقي، إلى أن غلق أنفاق خراطة راجع إلى إجراء أشغال إعادة التأهيل. مضيفا أن الحركة ستصبح داخل الأنفاق في الاتجاهين.

كما كشف الدرك الوطني، أن العملية ستدوم لمدة شهر، ابتداءً من اليوم السبت. معلنة أنه سيتم تنظيم الحركة من طرف أفراد وحدات الدرك الوطني .

ودعا مركز “طريقي”، السائقين إلى احترام قواعد السياقة السليمة وعدم التجاوز داخل الأنفاق.

هذه الطرق مغلقة مؤقتا

وأفادت مصالح الدرك الوطني عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك طريقي بغلق الطريق الوطني رقم 1 بعد تسجيل انهيار جزئي على حوافه في المدية.