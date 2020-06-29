غلق الأسواق الأسبوعية أسواق المواشي ومنع الأعراس وحفلات الختان

قررت الوزير الاول عبد العزيز جراد مساء اليوم الإثنين تعليق النشاط التجاري بالأسواق والأسواق الأسبوعية وكذا بأسواق المواشي.

وفق مصالح الوزارة الأولى تم إصدار أوامر بتعليق النشاط بكل الأماكن التجارية ذات التجمع الكبير و تخص هذه الإجراءات الولايات التي تشهد انتشارا كبيرا لكورونا.

كما أصدرت أوامر لمصالح الأمن والسلطات المحلية لتطبيق عقوبات ضد المخالفين.

ووجهت تعليمات للمصالح المختصة بفرض العقوبات بكل صرامة وحزم وكذا لوزارة التجارة بالقيام بدوريات تفتيش ومراقبة.

وأضاف بيان الوزارة الأولى بالقيام بدوريات أعوان الرقابة تكون بالأسواق مرفوقين بالقوة العمومية مع الغلق الفوري لكل الأنشطة المخالفة للتدابير وسحب السجل التجاري.

وفي ذات السياق أمر الوزارة الاولى بفرض عقوبات ردعية ضد التجار المخالفين للتدابير ومنع كل أشكال التجمعات واللقاءات العائلية الخاصة.

بالإضافة إلى منع الأعراس وحفلات الختان التي تشكل عاملا لتفشي الوباء.

هذا وقد قرر الوزير الاول عبد العزيز جراد مساء اليوم الإثنين تمديد تدابير الحجر الصحي إلى غاية 13جويلية القادم وذلك عبر 29 ولاية.

وجاء هذا القرار بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية واستعراض الوضع الوبائي الذي أبان عن زيادة سرعة انتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين في بعض ولايات البلاد، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية.