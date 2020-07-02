غلق الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي لمدة 15 يوما بالبليدة

قرر والي ولاية البليدة، كمال نويصر، تعليق بعض النشاطات التجارية لمدة 15 يوما، على مستوى إقليم الولاية،

وحسب بيان الذي تحصلت النهار اولاين على نسخة منه، انه سيتم تعليق بعض النشاطات التجارية منها الأسواق والأسواق الأسبوعية، وأسواق الماشية والمراكز التجارية المحددة في التنظيم المعمول به، وأماكن تمركز المحلات التجارية مثل سوق القصاب وسوق الجوجلة ومساحات الكبرى فاملي شوب وتوب شوب.

وأضاف البيان، أنه يتوجب على مصالح الرقابة المؤهلة التطبيق الصارم للعقوبات التي ينص عليها القانون، والتنظيمات المعمول بها ،مشيرا إلى أنه يترتب على مخالفة أحكام هذا القرار، العقوبات المنصوص عليها قانونا.

أصدر والي البليدة، كمال نويصر، اليوم الخميس، قرار يقضي بتعليق النشاطات التجارية لمدة 15 يوما عبر كامل الولاية.

وحسب بيان مصالح الولاية، فإن الأمر يتعلق بالأسواق التالية: