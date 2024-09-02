غلق الأسواق ومنع سير هذه المركبات.. تدابير خاصة بالإنتخابات

أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تدابير خاصة سارية عبر كامل بلديات التراب الوطني، تحسبا للإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024.

وحسب بيان للوزارة، سيتم تطبيق هذه التدابير، خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 على الساعة صفر (00:00). إلى غاية يوم الأحد 8 سبتمبر 2024 على الساعة الخامسة صباحًا.

ويتعلق الأمر بتأجيل كل التظاهرات الرياضية و/أو الثقافية مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة. وغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها.

ومنع سير مركبات نقل البضائع حصى ورمل وخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود. ومنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

كما تعلم وزارة الداخلية أن الأنشطة المتعلقة بسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذا الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه غير معنية بالتدابير سالفة الذكر وستتواصل بصفة عادية ومنتظمة خلال ذات الفترة.