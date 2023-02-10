قناة النهار غلق الاستيراد يحفز المؤسسات الوطنية على الانتاج و الاستثمار بقلم قناة النهار نشر في 10 فيفري 2023 - 16:06 شارك غرِّد أرسل 89 0 غلق الاستيراد يحفز المؤسسات الوطنية على الانتاج و الاستثمار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XLWmm اقرأ أيضا "طالع هابط: كارثة بالطريق السيار إتجاه العفرون.. " قريب مات ويتم الذراري قناة النهار 09 فيفري زين عامر: رغم التأهل إلا أن الفوز في المباراة الثالثة ضرورية لكسب ثقة أكثر قناة النهار 20 جانفي مشاريع تركية وكفاءات جزائرية.. قطاع النسيج يمضي بخطى ثابتة قناة النهار 05 فيفري برلمان: بعثات إستعلامية للتحري عن أسباب تأخر المشاريع ونقص بعض المواد الغذائية قناة النهار 01 فيفري مجتمع: إرتفاع أسعار البيض يؤثر سلبا على أصحاب محلات بيع المرطبات قناة النهار 21 جانفي "الوزير الأول :"أدعو إدارة الجمارك للإسراع في تطوير جهازها التنظيمي بداية بالنصوص القانونية قناة النهار 26 جانفي سعيدة : عائلة الخالة خيرة تعيش داخل مقبرة مند 36 سنة قناة النهار 29 جانفي مفيدة عداس: الحماية المدنية الجزائرية لديها فريق متمكن ومحترف ولديهم خبرة في هاته الكوارث قناة النهار 09 فيفري تبسة: عائلة بأولاد حمزة تستعمل بقايا أشجار الصنوبر لمجابهة قساوة الشتاء قناة النهار 27 جانفي صريح جدا: ماذا يعرف الجزائريون عن أنواع الصدقة وفضائلها ؟ قناة النهار 31 جانفي