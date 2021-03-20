غلق الجسر الحديدي الرابط بين جسر قسنطينة وبراقي لمدة 21 يوما ابتداء من الثلاثاء المقبل

اعلنت مصالح ولاية الجزائر عن غلق الجسر الحديدي الرابط بين جسر قسنطينة وبراقي بالجزائر العاصمة لمدة 21 يوما.

وحسب بيان ذات المصالح غلق الجسر الحديدي سيكون إبتداء من يوم الثلاثاء المقبل وسيتم تحويل حركة المرور الى محاور أخرى.

قرار الغلق جاء بسبب إنجاز أشغال ترميم على مستوى هذه المنشأة الفنية الحديدية، بالطريق الولائي رقم 14 والطريق الوطني رقم 38.

وأضاف البيان أن مديرية ألاشغال العمومية ستحول الحركة بالنسبة للاتجاهين “بابا علي – براقي” نحو جسر قسنطينة وجسر قسنطينة نحو براقي.

بالإضافة إلى محاور كل من الطريق الوطني رقم 38 والطريق الشعاعي وادي اوشايح ومحول الطريق الجنوبي براقي.

وكذ الطريق الولائي رقم 14 وبابا علي براقي والطريق الولائي رقم 14.