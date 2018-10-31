غلق الجناح الإيراني في الصالون الدولي للكتاب 2018

تم صبيحة اليوم الأربعاء، غلق الجناح الإيراني، في الصالون الدولي للكتاب سيلا 2018.

وحسب المصادر، فإنه تم العثور على كتب شيعة بالجناح الإيراني.

وأضاف المصدر، أن الجناح لم يتم تشميعه بعد، بل أغلق إلى غاية مصادرة الكتب الشيعية.

وكان حميدو مسعودي، محافظ الصالون، قد كشف أنه تم التحفظ على ما يقل عن 60 عنوانا، مقارنة بالسنة الماضية، التي سجلت حجز 130 كتابا.

وأوضح، مسعودي، أن الكتب الممنوعة من النشر هي التي تخدش الحياء وبعض الكتب الدينية.

وأضاف، مسعودي، أن الصالون يمنع دخول كل ما يدعو للتطرف ويمجد الإرهاب والعنصرية، ويخدش الحياء.