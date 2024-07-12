غلق السنة الدراسية.. هذا ما أمر به وزير التربية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس الخميس، ندوة وطنية، خصّصت لتقييم العمليات المنجزة خلال الأسبوع، والوقوف على جاهزية مديريات التربية للاستكمال العمليات المرتبطة بغلق السنة الدراسية 2023-2024.

وحسب بيان للوزارة، هنّأ الوزير الحضور ومن خلالهم كافة مستخدمي القطاع بحلول السنة الهجرية 1446. متمنيا أن يُنعم الله على الجميع بموفور الصحة والهناء.

وفي إطار متابعة وتقييم الأشغال المتبقية لغلق السنة الدراسية، شدّد الوزير على وجوب التقيّد بآجال التنفيذ.

كما أمر باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحسن تنظيم الامتحانات المهنية يوم السبت 13 جويلية 2024.

وفي إطار المتابعة الدقيقة والتقييم المرحلي لجاهزية مديريات التربية للدخول المدرسي 2024-2025. وفق مخرجات الندوة الوطنية المنعقدة من 29 جوان إلى 02 جويلية 2024. أعلم الوزير بتنظيم ندوة وطنية حضورية لمديري التربية في الأسابيع المقبلة. ونصّب بالمناسبة لجنة أوْكل إليها مهمة التحضير والتنظيم.