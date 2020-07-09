غلق السوق اليومي بحي “الونشريس” ببلدية الرغاية

قرر الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، أحمد بودوح، غلق السوق اليومي الواقع بحي الونشريس ببلدية رغاية لتفادي تفشي وباء كورونا.

وفي برقية مستعجلة وجهها الوالي المنتدب لرئيس بلدية رغاية من أجل التنفيذ الفوري، وجاء في التعليمة” بعد اجتماع اللجنة الأمنية المنعقد يوم الأربعاء المختص لدراسة السوق اليومي بحي الونشريس ببلدية رغاية، تم اتخاذ قرار الغلق الفوري له بسبب عدم احترام تدابير الوقاية والنظافة للحد من انتشار فيروس كورونا والخطر الذي يشكله على الصحة العمومية وسلامة المواطنين”.

وأضافت البرقية، ” يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق السوق اليومي الكائن بحي الونشريس ببلدية رغاية ابتداء من يوم الأربعاء 8/7 ، وسيتم الغلق الفوري للسوق بعد تسجيله لدى مصالح الولاية.